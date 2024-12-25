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Туристический бум в Японии — показатели растут

1:18
Экономика

Ожидается, что число туристов, прибывающих в Японию, превысит рекордные 31,88 миллиона человек, зафиксированные в 2019 году.

япония японцы зима
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
япония японцы зима

Об этом говорят данные за период с января по октябрь текущего года: за это время в Японию приехало 30,19 миллиона путешественников. 

Показатели Японии в сфере туризма в этом году действительно впечатляют. Гарри Хван, региональный директор по Азии и Тихоокеанскому региону в Управлении ООН по туризму, заявил на выставке Tourism Expo Japan в сентябре, что Япония лидирует в восстановлении международного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В апреле 2024 года агентство инициировало программу финансовой помощи для разработки и продвижения проектов, связанных с региональной кулинарной культурой. Цель программы — заинтересовать больше туристов поездками в сельские районы.

Он отметил рекордное количество иностранных туристов в предыдущие месяцы. Остаётся открытым вопрос, сможет ли Япония к 2030 году успешно принять 60 миллионов туристов, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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