Илон Маск планирует создать город для сотрудников SpaceX

За последние годы Илон Маск значительно укрепил свои позиции в Техасе (США).
Он перевел компании из Калифорнии и построил офисы, склады и производственные предприятия во многих округах штата.
Теперь Маск пытается сделать то, что удавалось лишь немногим промышленным гигантам: создать собственный корпоративный город — Старбэйз — в прибрежном Южном Техасе, где базируется компания SpaceX. Долгое время этот план не развивался официально, так как для создания нового муниципалитета в Техасе нужно определённое количество жителей и поддержка большинства избирателей.
Тем временем сотрудники SpaceX уже заселились в отремонтированные дома середины XX века и временные жилища. Также они собрали подписи и подали официальную петицию о проведении выборов, сообщает The New York Times.
Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.