Илон Маск планирует создать город для сотрудников SpaceX

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние годы Илон Маск значительно укрепил свои позиции в Техасе (США).

Фото: freepik.com by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Город

Он перевел компании из Калифорнии и построил офисы, склады и производственные предприятия во многих округах штата.

Теперь Маск пытается сделать то, что удавалось лишь немногим промышленным гигантам: создать собственный корпоративный город — Старбэйз — в прибрежном Южном Техасе, где базируется компания SpaceX. Долгое время этот план не развивался официально, так как для создания нового муниципалитета в Техасе нужно определённое количество жителей и поддержка большинства избирателей.

Тем временем сотрудники SpaceX уже заселились в отремонтированные дома середины XX века и временные жилища. Также они собрали подписи и подали официальную петицию о проведении выборов, сообщает The New York Times.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.



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