American Airlines вносит изменения в расписание из-за задержек поставок Boeing 787

American Airlines (США) — один из ключевых клиентов Boeing, который ожидает поставки самолётов.
Из общего числа невыполненных заказов, указанных на сайте производителя, American рассчитывает получить 25 единиц.
United Airlines (США), саудовские Riyadh Airlines и Lufthansa (Германия) также ожидают увеличения количества самолётов в своём парке.
Широкофюзеляжные самолёты Boeing 787 привлекательны для авиакомпаний, выполняющих множество международных рейсов на большие расстояния, поскольку они шире, чем популярные Boeing 737 Max.
Из-за продолжающихся задержек поставок Boeing 787 авиакомпания American вносит изменения в расписание некоторых маршрутов весной 2025 года. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность перераспределения пассажиров на затронутых рейсах.
В заявлении American, предоставленном Quartz, говорится:
"Мы будем заранее связываться с нашими пострадавшими пассажирами, чтобы предложить альтернативные варианты путешествий".
Boeing 787 Dreamliner — семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолётов, разработанных американской компанией Boeing, на смену Boeing 767.
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