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American Airlines вносит изменения в расписание из-за задержек поставок Boeing 787

1:13
Экономика

American Airlines (США) — один из ключевых клиентов Boeing, который ожидает поставки самолётов.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Из общего числа невыполненных заказов, указанных на сайте производителя, American рассчитывает получить 25 единиц.

United Airlines (США), саудовские Riyadh Airlines и Lufthansa (Германия) также ожидают увеличения количества самолётов в своём парке.

Широкофюзеляжные самолёты Boeing 787 привлекательны для авиакомпаний, выполняющих множество международных рейсов на большие расстояния, поскольку они шире, чем популярные Boeing 737 Max.

Из-за продолжающихся задержек поставок Boeing 787 авиакомпания American вносит изменения в расписание некоторых маршрутов весной 2025 года. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность перераспределения пассажиров на затронутых рейсах.

В заявлении American, предоставленном Quartz, говорится:

"Мы будем заранее связываться с нашими пострадавшими пассажирами, чтобы предложить альтернативные варианты путешествий".

Уточнения

Boeing 787 Dreamliner — семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолётов, разработанных американской компанией Boeing, на смену Boeing 767.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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