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Любители криптовалют всё чаще попадают в хитрую ловушку мошенников с фальшивыми транзакциями

1:21
Экономика

Мошенники разработали новую схему, которая нацелена на пользователей криптовалют, склонных к незаконным операциям. Злоумышленники заманивают жертв с помощью ложных предложений об оказании помощи новичкам в криптовалютном мире. Об этом сообщил официальный сайт компании "Лаборатория Касперского".

Биткоин на клавиатуре
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин на клавиатуре

Суть схемы заключается в следующем: в социальных сетях или крипточатах мошенники представляются новичками и просят помочь вывести средства с их кошелька, предоставляя секретную фразу доступа (seed-phrase). Жертва, желая получить деньги, обнаруживает, что не хватает средств для оплаты комиссии. В результате она переводит необходимые средства на другой кошелёк, а мошенники забирают эти деньги.

Как сообщил аналитик "Лаборатории Касперского" Михаил Сытник, кошельки, используемые мошенниками, требуют несколько подписей для подтверждения транзакции, что делает невозможным вывод средств жертвой даже после оплаты комиссии.

Он привёл пример с кошельком, в котором было около 8400 USDT, но не хватало TRX для оплаты комиссии. В итоге жертва перевела около 30 TRX (примерно $7,5) на адрес мошенников, не получив ничего взамен.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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