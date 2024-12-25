Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии ищут альтернативные источники поставок нефти на Ближнем Востоке. Причина — резкое снижение объемов спотовых поставок из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийский НПЗ

Предприятия Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum уже недополучили порядка 8-10 миллионов баррелей российской нефти, необходимых для поддержания загрузки мощностей в январе. По информации Bloomberg, только в ноябре они не смогли закупить минимум 6 миллионов баррелей нефти марки Urals.

Почему упали поставки?

Спотовый экспорт из России сократился из-за увеличения объемов переработки на внутренних НПЗ после завершения плановых ремонтов. Вдобавок Россия стремится выполнить свои обязательства в рамках соглашений с ОПЕК, что ограничивает доступность сырья для других рынков.

"Нам придется рассмотреть закупку альтернативных сортов нефти. В условиях роста внутреннего спроса в России это вынужденная мера", — сообщил один из собеседников Reuters.

Что ждёт индийские НПЗ?

Индийские нефтепереработчики опасаются, что сложившаяся ситуация затянется на несколько месяцев. Чтобы компенсировать дефицит, компании могут:

Использовать собственные запасы, чтобы обеспечить переработку в марте; Закупить дополнительные объемы у ближневосточных поставщиков по долгосрочным контрактам; Объявить тендер на поставку нефти с высоким содержанием серы.

Эти меры могут временно стабилизировать положение, но в долгосрочной перспективе Индия остаётся зависимой от импорта нефти, что делает её уязвимой перед геополитическими и рыночными изменениями.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.