Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии ищут альтернативные источники поставок нефти на Ближнем Востоке. Причина — резкое снижение объемов спотовых поставок из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Предприятия Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum уже недополучили порядка 8-10 миллионов баррелей российской нефти, необходимых для поддержания загрузки мощностей в январе. По информации Bloomberg, только в ноябре они не смогли закупить минимум 6 миллионов баррелей нефти марки Urals.
Спотовый экспорт из России сократился из-за увеличения объемов переработки на внутренних НПЗ после завершения плановых ремонтов. Вдобавок Россия стремится выполнить свои обязательства в рамках соглашений с ОПЕК, что ограничивает доступность сырья для других рынков.
"Нам придется рассмотреть закупку альтернативных сортов нефти. В условиях роста внутреннего спроса в России это вынужденная мера", — сообщил один из собеседников Reuters.
Индийские нефтепереработчики опасаются, что сложившаяся ситуация затянется на несколько месяцев. Чтобы компенсировать дефицит, компании могут:
Эти меры могут временно стабилизировать положение, но в долгосрочной перспективе Индия остаётся зависимой от импорта нефти, что делает её уязвимой перед геополитическими и рыночными изменениями.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.