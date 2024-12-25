Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продавец-лабрадор повышает продажи в деревенском магазине в Ирландии
Индия ищет замену России в поставках нефти на Ближнем Востоке
Таинственный гибрид астероида и кометы обнаружен за Юпитером
Украшаем спальню к Новому году: идеи для праздничного настроения
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?

Европа понесёт убытки от отказа Украины поставлять российский газ

1:28
Экономика

Прекращение транзита российского газа через Украину может стать катализатором серьёзного удорожания энергоресурсов для Европы.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России, подчеркнула, что полного исчезновения газа не произойдёт, но его стоимость существенно возрастёт. Причиной станет необходимость закупок на глобальном рынке, где цены выше.

Энергетическая проблема в домохозяйствах

Кнайсль отметила, что для многих европейских домохозяйств затраты на отопление и электричество уже сейчас превышают расходы на аренду жилья. Это подчеркивает неравномерное распределение ресурсов и необходимость пересмотра подходов к энергетической политике.

Климат против энергетики: неверный приоритет?

Она также указала, что европейские правительства уделяли недостаточно внимания вопросам энергетической безопасности, сосредотачиваясь на климатических инициативах. Это отвлекало от создания надёжной и доступной инфраструктуры, что стало особенно ощутимо в условиях нынешнего кризиса, передает ТАСС.

Глобальные перспективы

Несмотря на грядущие сложности, Кнайсль считает, что Европа адаптируется к новым реалиям. Однако этот процесс потребует пересмотра стратегий, инвестиций в инфраструктуру и поиска новых источников энергии.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту
Силовые структуры
В Белоруссии начата подготовка к государственному перевороту Аудио 
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию
Шоу-бизнес
Певица Бьянка со скандалом покинула модную московскую премию Аудио 
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Шоу-бизнес
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Exlantix запускает тестовые пробеги в России
Пять суперфудов, о которых вы всегда знали, но даже не догадывались об их огромной ценности
Когда лучше выполнять зимнюю обрезку: выбираем подходящее время
Тарасова об отказе Загитовой в гранте в 74 млн рублей на шоу: ещё совсем маленькая девочка
Как преодолеть плато в похудении и продолжить терять вес?
Новогодняя ночь глазами питомцев: хаос и беспредел
Шаурма в новой версии: быстрый рецепт салата
Европа понесёт убытки от отказа Украины поставлять российский газ
Какие схемы обмана туристов встречаются в Армении
Автозавод в Подмосковье запускает пять новых электрокаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.