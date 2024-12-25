Европа понесёт убытки от отказа Украины поставлять российский газ

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прекращение транзита российского газа через Украину может стать катализатором серьёзного удорожания энергоресурсов для Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России, подчеркнула, что полного исчезновения газа не произойдёт, но его стоимость существенно возрастёт. Причиной станет необходимость закупок на глобальном рынке, где цены выше.

Энергетическая проблема в домохозяйствах

Кнайсль отметила, что для многих европейских домохозяйств затраты на отопление и электричество уже сейчас превышают расходы на аренду жилья. Это подчеркивает неравномерное распределение ресурсов и необходимость пересмотра подходов к энергетической политике.

Климат против энергетики: неверный приоритет?

Она также указала, что европейские правительства уделяли недостаточно внимания вопросам энергетической безопасности, сосредотачиваясь на климатических инициативах. Это отвлекало от создания надёжной и доступной инфраструктуры, что стало особенно ощутимо в условиях нынешнего кризиса, передает ТАСС.

Глобальные перспективы

Несмотря на грядущие сложности, Кнайсль считает, что Европа адаптируется к новым реалиям. Однако этот процесс потребует пересмотра стратегий, инвестиций в инфраструктуру и поиска новых источников энергии.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.