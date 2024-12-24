Больше никакой отравы: в России стандартизируют шаурму

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Какое блюдо объединяет миллионы людей в России, но вызывает споры даже в названии? Ответ прост: шаурма. Теперь в стране появится официальный государственный стандарт (ГОСТ), который закрепит два её наименования — "шаурма" и "шаверма".

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаурма

Что определит ГОСТ?

В документе четко прописаны все аспекты приготовления шаурмы, включая разрешённые виды мяса: говядина, телятина, баранина, ягнятина, козлятина, курица, индейка и свинина. Помимо мяса, в состав блюда должны входить лепёшки (лаваш или пита), соусы, свежие и маринованные овощи, картофель и зелень, сообщает РБК.

Шаг к безопасности

Стандарт также охватывает важный аспект — нормы содержания токсичных элементов. Это позволит потребителям быть уверенными в безопасности популярного блюда. Кроме того, документ регламентирует порядок приготовления донера — популярной разновидности шаурмы.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.



Станда́рт (от англ. standard) — технический документ, относящийся к той же группе документов, что и паспорта, технологические инструкции, чертежи и т.д.



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