Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданная агрессия у собаки: что делать хозяину
Как превратить оливье в полезный салат: секреты удачного рецепта
Новые правила у римского фонтана Треви: что нужно знать туристам
Ажиотаж на платья Собчак растёт: Ксения устроила распродажу нарядов от кутюр
Удобрения для яблонь: как выбрать идеальные для первой подкормки
Как биологические часы влияют на наше здоровье и продуктивность
Какие ошибки чаще всего допускают при выборе штор? Советы дизайнеров
American Airlines вносит изменения в расписание из-за задержек поставок Boeing 787
Вкуснейшие домашние булочки, на которые вы потратите всего 6 ингредиентов и 10 минут времени

Банк России меняет подход к дропам

1:13
Экономика

Банк России, в сотрудничестве с Росфинмониторингом, кредитными учреждениями и экспертами, работает над созданием платформы для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц банкам.

Центральный банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральный банк России

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.

Шабля отметил, что существующая система не позволяет банкам отклонять заявки на открытие счетов от так называемых "дропов" — подставных лиц, через которых осуществляются переводы с целью обналичивания валюты или выполнения незаконных транзакций, на основании лишь подозрений. Новый инструмент должен собрать информацию о "дропах" в одном месте и улучшить контроль их действий.

Создание этой системы позволит банкам блокировать карты "дропов" и предотвратить открытие новых счетов, что должно значительно уменьшить возможности для теневого бизнеса. Шабля также акцентировал внимание на важности реабилитации клиентов, которые ошибочно попали в список "дропов", предоставив им возможность ограниченного доступа к банковским услугам.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Шоу-бизнес
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Популярное
Чем категорически нельзя кормить кошку?

Пищеварение кошки существенно отличается от человеческого, поэтому ряд продуктов с нашего стола опасен для здоровья питомцев.

Чем категорически нельзя кормить кошку?
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Почему ваша выпечка быстро черствеет и что добавляют кондитеры
Последние материалы
Вкуснейшие домашние булочки, на которые вы потратите всего 6 ингредиентов и 10 минут времени
Почему важно пить воду правильно во время упражнений
Клетчатка, как ключ к стройности и правильному питанию
Бицепсы как банки: эффективное упражнение для роста мышц рук
В Турции утверждены новые требования к гостиницам
Новый год без стресса: как успокоить собаку
Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Попробуйте простые и эффективные способы
Как добиться цветения декабриста: основные правила ухода
Банк России меняет подход к дропам
Как древние египтяне отмечали Новый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.