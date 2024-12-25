Банк России меняет подход к дропам

Банк России, в сотрудничестве с Росфинмониторингом, кредитными учреждениями и экспертами, работает над созданием платформы для централизованной передачи информации о подозрительных операциях физических лиц банкам.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.
Шабля отметил, что существующая система не позволяет банкам отклонять заявки на открытие счетов от так называемых "дропов" — подставных лиц, через которых осуществляются переводы с целью обналичивания валюты или выполнения незаконных транзакций, на основании лишь подозрений. Новый инструмент должен собрать информацию о "дропах" в одном месте и улучшить контроль их действий.
Создание этой системы позволит банкам блокировать карты "дропов" и предотвратить открытие новых счетов, что должно значительно уменьшить возможности для теневого бизнеса. Шабля также акцентировал внимание на важности реабилитации клиентов, которые ошибочно попали в список "дропов", предоставив им возможность ограниченного доступа к банковским услугам.
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