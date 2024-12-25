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Готовимся к Новому году — грамотно управляем бюджетом и расходами

2:45
Экономика

Подготовка к Новому году связана с расходами, которые могут значительно повлиять на финансовое состояние домохозяйств.

Девушка с покупками
Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с покупками

В этот период традиционно увеличиваются траты на подарки, праздничные украшения, продукты для угощений и организацию мероприятий. Для многих семей важно заранее спланировать семейный бюджет, чтобы избежать ненужного долгового бремени.

Элина Жгутова, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики, в интервью Pravda. Ru рассказала, как правильнее спланировать покупки в период подготовки к праздникам, избежать ненужных трат и не влезть в долговую яму.

Как известно, предпраздничные и праздничные дни известны своими "200%-ми скидками". Эксперт не рекомендует искушаться:

"Люди бегут в эти черные пятницы, субботы, понедельники, сгребают все, что им не нужно, а потом с ворохом ненужных вещей остаются на следующий год".

Подарочные сертификаты хороши в том случае, если имеется информация о предпочтениях близких, коллег.

"Подарок наполовину состоит из ценности, которую материально представляет, и наполовину состоит из хлопот по его поиску. А сколько вы души вложили в него, сколько времени, сил потратили! И этот сертификат порой обесценивает до прямой материальной суммы подарок", — подчеркнула эксперт.

Обязательное составление меню на праздники никому еще не навредило, считает Жгутова. Главное, не переедать и не перепивать, ибо чревоугодие никак не красит человека и для здоровья губительно, тем более что сейчас у православных пост до 7-го числа следующего месяца.

"Сейчас не время для широкого веселья. Идет специальная военная операция, в ходе которой гибнут люди. Однако это не говорит о том, что нужно ходить с хмурым лицом, но хотя бы повод ограничить себя в ненужных расходах".

Также траты на фейерверки неуместны в этот период, по мнению эксперта.

"Создается впечатление, что у нас есть повод праздновать победу. Салют — это все-таки прямая ассоциация с победами. Кроме того, в районах, куда залетают вражеские дроны, эти взрывы могут создать ненужную панику", — подчеркнула она.

10-дневные праздники займут треть месяца. Значит, необходимо разделить зарплату на три части. На праздники — оставить третью часть. Конечно, где-нибудь на отдыхе траты будут увеличиваться, но в домашних условиях они почти исключены, заключила Элина Жгутова.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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