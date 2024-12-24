Новое соглашение с Сирией расширит влияние Турции в энергетическом секторе

Турция собирается начать переговоры с Сирией о делимитации морских границ в Средиземном море, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Средиземное море

Он отметил, что данная сделка позволит двум странам "расширить свой влияние" в области разведки энергетических ресурсов, добавив, что любое будущее соглашение будет соответствовать нормам международного права.

Уралоглу также подчеркнул, что для успешного продвижения переговоров по морскому соглашению необходима стабильная политическая обстановка в Сирии.

В свете недавних дипломатических инициатив других стран региона Турция предлагает свою помощь в восстановлении Сирии и хочет сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов, включая развитие портов, заявил министр, передает Bloomberg.

Уточнения

Делимита́ция границы (лат. delimitatio «разметка») — определение общего положения и направления границы между сопредельными государствами путём переговоров.



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