В США питомники рождественских ёлок несут убытки

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фермеры, выращивающие рождественские ели в западной части Северной Каролины (США), продолжают восстанавливаться после ущерба, нанесённого ураганом "Хелен".

Фото: Freepik by prostooleh Ель

Северная Каролина является вторым по величине штатом США по выращиванию рождественских елок. Ежегодно здесь собирают для праздника почти 4 миллиона деревьев, сообщает The Guardian.

Два месяца назад регион ураган "Хелен" нанес значительный ущерб домам, фермам, дорогам и инфраструктуре. Убыток оценивается в 125 млн долларов. Фермерам понадобится 12 лет примерно, чтобы получать такую же прибыль, как до "Хелен", поскольку елки растут очень медленно.

Уточнения

Ураган «Хелен» (англ. Hurricane Helene) — разрушительный ураган 4 категории, который вызвал масштабные разрушения и гибель людей на Юго-Востоке США в конце сентября 2024 года.



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