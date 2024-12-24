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В США питомники рождественских ёлок несут убытки

0:45
Экономика

Фермеры, выращивающие рождественские ели в западной части Северной Каролины (США), продолжают восстанавливаться после ущерба, нанесённого ураганом "Хелен".

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

Северная Каролина является вторым по величине штатом США по выращиванию рождественских елок. Ежегодно здесь собирают для праздника почти 4 миллиона деревьев, сообщает The Guardian.

Два месяца назад регион ураган "Хелен" нанес значительный ущерб домам, фермам, дорогам и инфраструктуре. Убыток оценивается в 125 млн долларов. Фермерам понадобится 12 лет примерно, чтобы получать такую же прибыль, как до "Хелен", поскольку елки растут очень медленно.  

 

Уточнения

Ураган «Хелен» (англ. Hurricane Helene) — разрушительный ураган 4 категории, который вызвал масштабные разрушения и гибель людей на Юго-Востоке США в конце сентября 2024 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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