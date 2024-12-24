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Предложена схема замены транзита газа через Украину на альтернативные маршруты

1:18
Экономика

Главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов в интервью NewsInfo.Ru обсудил потенциальные способы поставки российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Он обозначил несколько ключевых аспектов.

Во-первых, Алексей Громов предложил идею, что российский газ можно сделать формально принадлежащим стране-получателю, например, Словакии или Венгрии, что позволит продолжить его экспорт. Этот вариант, по его мнению, теоретически возможен, однако реализация зависит от действий украинской стороны.

Во-вторых, Громов упомянул о возможности поставок через Балканский газопровод, который является разветвлением "Турецкого потока". Однако существующие объемы этого трубопровода на 90% уже заполнены, что не позволит полностью удовлетворить обязательства Москвы перед Словакией.

Также он отметил, что встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным была организована ввиду отказа Украины продлевать договор о транзите. Это усугубляет ситуацию и подчеркивает необходимость поиска новых маршрутов поставок.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, Венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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