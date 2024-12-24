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Введение банкноты в 10 тысяч рублей может усилить инфляционные риски

1:23
Экономика

Центральный Банк России подтвердил, что на данный момент не рассматривается введение новой банкноты номиналом 10 тысяч рублей.

Бухгалтер
Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бухгалтер

В ближайших планах регулятора нет изменений в банкнотном ряду, что стало известно из официального заявления, передает MoneyTimes.

Владимир Косой, президент Центра экономики инфраструктуры, в интервью с MoneyTimes.Ru отметил, что в прошлом ввод новых банкнот иногда положительно сказывался на экономике, как это было с пятитысячной купюрой. Однако в условиях высоких инфляционных ожиданий введение новой банкноты может усилить инфляционное давление на экономику.

Косой выразил сомнение в достижении целевого уровня инфляции в 4% к 2025 году. Он также не считает, что введение купюры в 10 тысяч рублей окажет значительное влияние на денежный оборот.

Кроме того, эксперт высказал мнение о том, что переход к цифровым деньгам в России в ближайшие годы маловероятен, так как для этого требуется развитие соответствующей инфраструктуры, включая стабильный интернет в удалённых районах. Косой подчеркнул, что переход на цифровой рубль займет несколько десятилетий и потребует усовершенствования фискальной системы, в частности, возможности налогообложения потребления.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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