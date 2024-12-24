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35 тысяч человек без работы — какой бы была реакция СМИ Запада на массовые увольнения работников автопрома в России

1:19
Экономика

Volkswagen планирует сократить 35 тысяч рабочих мест, при этом компания обеспечит выплаты по социальным обязательствам, сообщает EADaily.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Немецкие политики отреагировали на эти увольнения с оптимизмом. Канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал ситуацию как "хорошую новость".

Сокращение 35 тысяч человек — это численность населения небольшого города, и экономическая стагнация в Германии вызывает обеспокоенность относительно будущего этих людей. Российские отраслевые издания задаются вопросом о том, какой будет реакция на увольнения внутри страны.

Один из автопорталов разместил опрос среди читателей, чтобы узнать их мнение. Один из комментаторов отметил, что имел бы место общественный резонанс, даже несмотря на отсутствие политических мотивов. Другой пользователь выразил мнение, что это стало бы отличной возможностью для пропаганды. Третий участник дискуссии подчеркнул, что многие люди будут вынуждены переехать и изменить свою жизнь.

Читатели пришли к выводу, что увольнения в России вызвали бы сильный отклик в мировых СМИ, и многие критиковали бы правительство за неспособность предотвратить закрытие завода.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автопром) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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