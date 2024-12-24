Экономические реалии — какие риски несёт введение 13-й зарплаты в России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб выразила мнение о том, что введение нормы о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом может негативно сказаться на экономике России.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Эта инициатива была предложена председателем партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым.

Бессараб подчеркнула, что в условиях плановой экономики выплата 13-й зарплаты могла бы быть осуществима при делении годовых планов на 13 месяцев. Однако в текущей рыночной экономике это невозможно, поскольку уже установлены четкие правила по оплате труда, сообщает сайт aif.ru

В компаниях предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты за выполнение намеченных целей. По мнению Бессараб, норма о 13-й зарплате не будет одобрена, так как это приведет к экономическим затруднениям. Если же данное положение все-таки примут, потребуется пересмотреть все существующие условия оплаты труда.

Для организаций, не имеющих дополнительных объемов производства, возникнет необходимость изменить систему выплат в течение года. А тем предприятиям, которые не смогут обеспечить выплату 13-й зарплаты, будет проще закрыться.

Уточнения

Риск (от лат. resecō «отсекать» или др.-греч. ῥιζικόν «опасность») — сочетание (с точки зрения вычисления — произведение) вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.





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