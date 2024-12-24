Пенсионеры России получат январские выплаты раньше

Российские пенсионеры получат социальные выплаты за январь досрочно.
Об этом сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Telegram-канал Социального фонда России.
В фонде отметили, что досрочная выплата распространится на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности. Досрочные страховые пенсии будут начислены в новом проиндексированном размере.
Пенсии планируется выплатить до 28 декабря, однако такая досрочная выплата касается лишь тех пенсионеров, чье банка перечисление пенсии совпадает с новогодними праздниками с 1 по 9 января. С 10 января доставка через банки возобновится в обычном режиме.
Тем пенсионерам, которым выплаты доставляет Почта России, средства за январь будут предоставлены в привычные сроки. Почтальоны начнут доставку пенсий с 3 января.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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