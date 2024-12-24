Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ва-банк. Зеленский может готовить страшную массовую провокацию
Вечная мерзлота раскрыла секреты: редкая находка мамонта в Батагайке
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным
Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России
Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники

Пенсионеры России получат январские выплаты раньше

1:03
Экономика

Российские пенсионеры получат социальные выплаты за январь досрочно.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Об этом сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Telegram-канал Социального фонда России. 

В фонде отметили, что досрочная выплата распространится на все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности. Досрочные страховые пенсии будут начислены в новом проиндексированном размере. 

Пенсии планируется выплатить до 28 декабря, однако такая досрочная выплата касается лишь тех пенсионеров, чье банка перечисление пенсии совпадает с новогодними праздниками с 1 по 9 января. С 10 января доставка через банки возобновится в обычном режиме. 

Тем пенсионерам, которым выплаты доставляет Почта России, средства за январь будут предоставлены в привычные сроки. Почтальоны начнут доставку пенсий с 3 января.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, зачем необходимо срубить ель на своём участке Аудио 
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета
Экономика и бизнес
В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета Аудио 
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана
Российский шоу-бизнес
Константин Хабенский впервые представил публике 16-летнего сына Ивана Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Автомобильная грамота. Какие документы нужны в сервисе Дмитрий Плотников Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина Анжела Якубовская Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Любовь Степушова
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Последние материалы
Эти простые шаги помогут вам вырастить идеальные огурцы в квартире
Как лавровый лист помогает в дороге
Какие новогодние блюда можно приготовить без духовки — 5 вариантов на любой вкус
Почему вы не видите результата от домашних тренировок: простые шаги к успеху
6 шагов, чтобы убедить собственника сдать квартиру с животным
Ваш авто в списке? Skoda и Volkswagen отзывают машины в России
Названы самые безопасные для организма алкогольные напитки, которые стоит выбирать в праздники
Три породы кошек, которые живут дольше остальных
В старом клипе Седоковой увидели зловещее пророчество по поводу смерти Яниса Тиммы
Секреты профессионального макияжа: как скрыть все недостатки кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.