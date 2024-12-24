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Удмуртия демонстрирует большие успехи в агросекторе

2:13
Экономика

В Удмуртии валовое производство молока с начала года превысило отметку в 1 миллион тонн, хотя эта информация пока не отражена в официальной статистике.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

За 11 месяцев текущего года в регионе было получено более 994,4 тысячи тонн молока, включая данные от частных подворий. Лидерами по производственным показателям стали Вавожский, Шарканский и Можгинский районы. В 2023 году Удмуртия достигла рекордного уровня производства — 1 миллион тонн, что позволило занять седьмое место в стране по этому показателю, сообщает udm-info.ru.

В этом году сельскохозяйственные предприятия региона получили свыше 800 миллионов рублей в виде субсидий для поддержки молочного производства. Эти средства были направлены на приобретение нового оборудования, строительство современных ферм и закупку скота.

Удмуртия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, включая молоко и молочную продукцию (186,7%), куриные яйца (235%) и мясо (118,7%). В период с января по ноябрь в регионе было получено на 3,4% больше яиц, чем в прошлом году, что составляет 1 миллиард 35 тысяч штук.

Также в Сарапульском районе начато строительство двух новых филиалов птицефабрики "Вараксино", которые предназначены для производства почти 500 миллионов яиц в год.

Однако в сентябре 2024 года в супермаркетах Удмуртии возникли перебои с поставками сливочного масла местных брендов. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что данная ситуация находится под контролем и передана в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В региональном управлении ФАС объяснили возникшие трудности отсутствием договоренностей между торговыми сетями и производителями с учетом новых ценовых условий.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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