В Приморском крае наблюдается стабильный рынок труда

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, в период с июля по сентябрь 2024 года уровень безработицы в данном регионе оказался ниже среднегосударственного показателя.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Уровень незанятости населения составил всего 2,1%. Более того, количество рабочих предложений возросло на 15% по сравнению с 2023 годом, сообщает vostokmedia.com.

Екатерина Салостий, представитель Авито Работы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, подчеркнула, что работодатели активно привлекают новых сотрудников, предлагая конкурентоспособные заработные платы.

Наибольшее увеличение зарплат наблюдается в логистической сфере, где денежные предложения увеличились на 44%. Полная занятость курьеров стала более прибыльной, с ростом зарплаты на 39%, в то время как водители-экспедиторы стали зарабатывать на 47% больше. В среднем, при полной занятости, работник в этом секторе получает 103 866 рублей.

На втором месте по уровню доходов расположились вакансии в сфере "Домашний персонал", где средняя зарплата составляет 77 393 рубля, что на 43% выше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров строительная отрасль, в которой работники получают в среднем 105 094 рубля, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом.

Важно отметить, что в настоящее время оценка труда выходит за рамки исключительно денежного эквивалента. Работодатели мотивируют своих сотрудников не только заработной платой, но и возможностями получения новых знаний, а также высоким уровнем корпоративной культуры. В некоторых случаях руководители даже компенсируют расходы своих работников на аренду жилья и питание.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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