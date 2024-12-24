Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничное блюдо казахской кухни: приготовьте на Новый год восхитительный бешбармак
Пляжи Сицилии: от буйных волн до спокойных бухт
Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль
Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день
Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих
Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы
Душ как ритуал: простые правила для заботы о коже и настроении
В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля
Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины

На чём россияне заработали в этом году

1:55
Экономика

В этом году банковские депозиты принесли доходность в размере 16−18% годовых.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Граждане, заработавшие на процентах по вкладам и накопительным счетам свыше 210 тысяч рублей, обязаны уплатить налог в размере 13% с суммы, превышающей этот порог.

Инвесторы на ликвидных фондах достигли прибыли в 17% годовых, и они приобрели большую популярность на фондовом рынке. На начало 2024 года объем средств россиян в таких фондах составил 200 миллиардов рублей, а к концу года он увеличился до 823 миллиардов, сообщает "Секрет".

Однако одним из минусов является обязательное открытие брокерского счёта и необходимость выплаты комиссий как брокеру, так и бирже. Кроме того, если паи держатся менее трех лет, налог на прибыль составит 13%.

Держатели сбережений в иностранной валюте получили около 10−15% годовых. С начала года рубль снизился в стоимости на 10% относительно евро, на 12% по отношению к юаню и на 15% к доллару.

Граждане, сдающие квартиры в аренду, смогли заработать от 9 до 15% годовых. Арендные платежи оказались менее выгодными по сравнению с депозитами и не успели за инфляцией. По данным ЦИАН, владельцы однокомнатных квартир могли получить в среднем 6,6% от стоимости своего жилья.

Что касается облигаций, согласно индексу RUABITR Московской биржи, инвесторы понесли убытки в размере -7% годовых. Прибыль удалось получить лишь тем, кто инвестировал в бонды с плавающим купоном — их доходность составила более 14% годовых.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются
Красота и стиль
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются Аудио 
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Пляжи Сицилии: от буйных волн до спокойных бухт
Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль
Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день
Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих
Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы
Душ как ритуал: простые правила для заботы о коже и настроении
В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля
Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины
Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6
Исследование долины Волги: тайны, скрытые под дном реки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.