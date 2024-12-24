На чём россияне заработали в этом году

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году банковские депозиты принесли доходность в размере 16−18% годовых.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Граждане, заработавшие на процентах по вкладам и накопительным счетам свыше 210 тысяч рублей, обязаны уплатить налог в размере 13% с суммы, превышающей этот порог.

Инвесторы на ликвидных фондах достигли прибыли в 17% годовых, и они приобрели большую популярность на фондовом рынке. На начало 2024 года объем средств россиян в таких фондах составил 200 миллиардов рублей, а к концу года он увеличился до 823 миллиардов, сообщает "Секрет".

Однако одним из минусов является обязательное открытие брокерского счёта и необходимость выплаты комиссий как брокеру, так и бирже. Кроме того, если паи держатся менее трех лет, налог на прибыль составит 13%.

Держатели сбережений в иностранной валюте получили около 10−15% годовых. С начала года рубль снизился в стоимости на 10% относительно евро, на 12% по отношению к юаню и на 15% к доллару.

Граждане, сдающие квартиры в аренду, смогли заработать от 9 до 15% годовых. Арендные платежи оказались менее выгодными по сравнению с депозитами и не успели за инфляцией. По данным ЦИАН, владельцы однокомнатных квартир могли получить в среднем 6,6% от стоимости своего жилья.

Что касается облигаций, согласно индексу RUABITR Московской биржи, инвесторы понесли убытки в размере -7% годовых. Прибыль удалось получить лишь тем, кто инвестировал в бонды с плавающим купоном — их доходность составила более 14% годовых.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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