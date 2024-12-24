Как будет взиматься туристический налог в 55 регионах России

В России туристический налог, который введут в 2025 году, можно будет корректировать в зависимости от сезона.
Согласно письму Министерства финансов, местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально. Сумма должна быть не меньше 100 рублей и не больше максимального порога — в 2025 году он составит 1% от стоимости проживания и будет увеличиваться на один процентный пункт ежегодно до 2029 года.
В Министерстве финансов подчеркнули, что полномочия муниципалитетов по дифференциации ставок туристического налога обусловлены его природой как местного сбора. Это также позволит учитывать климатические и социально-экономические особенности регионов при налогообложении, включая объём турпотока в разные сезоны.
По информации "Известий", в следующем году туристический налог введут 55 субъектов.
Сезон (фр saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.
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