Правительство России выделило средства на строительство моста через Обь в Сургуте

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти ХМАО получат от правительства России субсидию в размере пяти миллиардов рублей на строительство моста через Обь в Сургуте.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства позволят довести готовность объекта как минимум до 59%.

Правительство ожидает получить доклад о целевом и эффективном использовании денег не позднее 1 февраля 2025 года.

Также до конца 2024 года из резервного фонда выделят более 46 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. Планируется привести в порядок 418 километров федеральных трасс.

Ранее сообщалось, что дешевые кредиты, направленные производителями на инвестиции, не обеспечат их дополнительными ресурсами сразу. Они лишь дадут им дополнительные деньги.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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