Почему снижение ключевой ставки в России может быть опасно

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ) сообщил, что в текущей экономической ситуации снижение ключевой ставки может быть опасным.

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"В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию", — подчеркивает регулятор.

Регулятор пояснил, что дешевые кредиты, направленные производителями на инвестиции, не обеспечат их дополнительными ресурсами сразу. Они лишь дадут им дополнительные деньги, сообщает РИА Новости.

"Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно", — говорится в в письме.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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