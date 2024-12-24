Ослабление валюты сделало российские банки богаче на 518 млрд рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский банковский сектор завершил ноябрь 2024 года с рекордным финансовым результатом — чистая прибыль составила 518 миллиардов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Digr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк

Основные причины роста прибыли

По данным Центрального банка, ослабление рубля существенно повлияло на рост доходов банковского сектора. Процесс валютной переоценки, связанный с изменением курса национальной валюты, стал важным драйвером увеличения прибыли. Кроме того, восстановление резервов по корпоративным кредитам внесло дополнительный вклад в рост финансовых показателей.

Финансовый контекст

Банковский сектор продолжает адаптироваться к изменчивым экономическим условиям. Ослабление рубля, наблюдаемое в последние месяцы, оказалось не только вызовом, но и возможностью для банков извлечь дополнительные доходы. Аналитики считают, что такие результаты являются редким сочетанием внешних и внутренних факторов, играющих на руку финансовым учреждениям.

Что дальше?

Вопрос, который стоит перед рынком, — смогут ли банки сохранить эту динамику в условиях ожидаемой стабилизации курса рубля и возможного роста кредитных рисков.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.