В Швейцарии расписались в отказе от санационного нейтралитета

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцария, известная своей нейтральностью, стала центром обсуждения в вопросах санкционной политики. Государственный секретариат по экономике (SECO) сообщил, что значительная часть российских активов была заморожена в рамках международных санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Bossi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Флаг Швейцарии

Замороженные активы: цифры и факты

По словам Антье Берчи, главы отдела коммуникации SECO, из $7,9 млрд частных российских активов, заблокированных в Швейцарии, $1,45 млрд заморожены без проведения слушаний с владельцами. Такое решение принято на суперпровизорной основе, что в швейцарской юридической практике означает блокировку без участия стороны-ответчика.

Санкции без исключений

Хотя Швейцария не входит в состав Евросоюза и НАТО, она присоединилась почти ко всем санкциям ЕС, начиная с февраля 2022 года. Власти страны заморозили российские активы на общую сумму $8,8 млрд. Эти меры стали частью глобального давления на российскую экономику.

Что это значит для владельцев активов?

Решения на суперпровизорной основе вызывают споры, так как предполагают ограничение прав без предоставления возможности защиты. Для владельцев это может означать длительный процесс разбирательств и необходимость доказательства законности своих средств.

Уточнения

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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