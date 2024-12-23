Ваши деньги под защитой: простые шаги для противодействия мошенникам

Мошенники придумывают всё более изощрённые способы завладеть вашими средствами, часто прикрываясь именем Центробанка. В Банке России уверяют, что сотрудники ЦБ никогда не звонят физическим лицам, не рассылают копии своих документов и не требуют перевода денег на "безопасные" счета. Все такие действия — попытка мошенничества.
Центробанк предупреждает: любые предложения от лица их сотрудников — это уловки злоумышленников. Основной совет — не поддаваться панике и сохранять хладнокровие. Даже если вас уверяют в срочной необходимости действий, лучше проверить информацию через официальные источники.
Чтобы обезопасить себя, в Центробанке рекомендуют придерживаться следующих правил:
"Для предотвращения взлома аккаунта используйте подтверждение через код из SMS, а не только логин и пароль", — подчёркивают эксперты ЦБ.
Это простой, но эффективный способ обезопасить свои финансы.
Ваша бдительность — лучший инструмент в борьбе с мошенниками. Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать финансовых потерь и сохранить спокойствие.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).
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Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.