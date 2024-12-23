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Ваши деньги под защитой: простые шаги для противодействия мошенникам

1:59
Экономика

Мошенники придумывают всё более изощрённые способы завладеть вашими средствами, часто прикрываясь именем Центробанка. В Банке России уверяют, что сотрудники ЦБ никогда не звонят физическим лицам, не рассылают копии своих документов и не требуют перевода денег на "безопасные" счета. Все такие действия — попытка мошенничества.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

На что обратить внимание

Центробанк предупреждает: любые предложения от лица их сотрудников — это уловки злоумышленников. Основной совет — не поддаваться панике и сохранять хладнокровие. Даже если вас уверяют в срочной необходимости действий, лучше проверить информацию через официальные источники.

Простые правила защиты

Чтобы обезопасить себя, в Центробанке рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Прерывайте подозрительные звонки. Если звонок поступает с незнакомого номера, особенно касающийся ваших финансов, сразу кладите трубку.
  • Не делитесь личными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS или другую конфиденциальную информацию.
  • Избегайте сомнительных ссылок. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем, даже если они выглядят официально.
  • Используйте отдельную карту для покупок в интернете. Это минимизирует риск кражи средств с основной карты.
  • Укрепляйте защиту аккаунтов. Установите двухфакторную аутентификацию: при входе в личный кабинет используйте код из SMS помимо пароля.

"Для предотвращения взлома аккаунта используйте подтверждение через код из SMS, а не только логин и пароль", — подчёркивают эксперты ЦБ.

Это простой, но эффективный способ обезопасить свои финансы.

Ваша бдительность — лучший инструмент в борьбе с мошенниками. Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать финансовых потерь и сохранить спокойствие.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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