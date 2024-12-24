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200 тысяч рублей для беременных студенток — новая мера поддержки для россиян

0:52
Экономика

С 2024 года беременные студентки очной формы обучения в Ульяновской области начнут получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Беременность
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременность

Эта мера поддержки сделает Ульяновскую область вторым российским регионом, который вводит такую выплату. Первым субъектом, принявшим подобную инициативу, стала Орловская область, где сумма помощи составляет 100 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул важность демографической ситуации в стране, отметив сокращение числа женщин в детородном возрасте.

Он также рассказал о существующих мерах поддержки, таких как материнский капитал, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

Уточнения

Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих. Сходный процесс вынашивания потомства у других живородящих животных (некоторых рыб и пресмыкающихся) тоже часто называют беременностью.

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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