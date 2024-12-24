Эксперт раскрыл неожиданную причину подорожания хлеба

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала лета 2024 года в России наблюдается рост цен на хлеб, но, по словам руководителя Зернового союза России Аркадия Злочевского, это никак не связано с увеличением стоимости зерна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

В интервью изданию "Фонтанка" он пояснил, что зерно составляет лишь 15-16% стоимости хлеба. Даже если цена на зерно вырастет на 40%, это приведёт к удорожанию хлеба всего на 2-3%.

Злочевский напомнил, что в 2009 году, когда стоимость пшеницы снизилась в три раза — до 3 тысяч рублей за тонну — цены на хлеб все равно выросли всего на 6 рублей за килограмм.

Гораздо более существенным фактором для повышения цен, по его словам, является рост тарифов на электроэнергию и увеличение заработных плат. Эти изменения имеют более прямое влияние на стоимость хлеба, добавил эксперт.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.



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