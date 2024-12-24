Эксперт объяснил, почему российский газ — лучшее предложение для Европы в 2024 году

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прекращение транзита российского газа через Украину может нанести серьёзный удар по экономике Евросоюза. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Эксперт отметил, что в 2024 году цены на газ на европейском рынке продолжали расти, но "Газпром" оставался наиболее конкурентоспособным поставщиком благодаря особенностям ценообразования. Максимальная загрузка двух оставшихся маршрутов — транзита через Украину и Турецкого потока — подтверждает высокий спрос на российский газ.

Юшков подчеркнул, что российское топливо остаётся востребованным в Европе благодаря выгодным контрактным условиям. Он также отметил, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует, насколько важен доступ к газу "Газпрома".

Словакия, по его словам, всегда признавала экономическую эффективность российского газа. Закупка сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке обходится гораздо дороже, поскольку требует дополнительных затрат на транспортировку, регазификацию и прокачку до конечного пункта.

Эти издержки делают СПГ значительно менее привлекательным и для других европейских стран, пишут "Известия".

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.



Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.



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