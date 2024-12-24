Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему некоторые сладости лучше исключить из детских подарков
Эксперты назвали способы обезопасить елку от кота
Секреты праздничного образа: акценты, которые сделают ваш стиль незабываемым
Кинолог назвал места, в которых опасно гулять с собакой зимой
Тканевые маски: модный тренд или пустая трата времени
Как превратить старую квартиру в модное пространство в стиле фьюжн
Секреты стиля состоятельных людей: что носить и избегать
Обитаемые планеты в нашей галактике: мифы о внеземной жизни и реальность научных исследований
Идеальный сорт томатов для теплицы и балкона

Эксперт объяснил, почему российский газ — лучшее предложение для Европы в 2024 году

1:22
Экономика

Прекращение транзита российского газа через Украину может нанести серьёзный удар по экономике Евросоюза. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Эксперт отметил, что в 2024 году цены на газ на европейском рынке продолжали расти, но "Газпром" оставался наиболее конкурентоспособным поставщиком благодаря особенностям ценообразования. Максимальная загрузка двух оставшихся маршрутов — транзита через Украину и Турецкого потока — подтверждает высокий спрос на российский газ.

Юшков подчеркнул, что российское топливо остаётся востребованным в Европе благодаря выгодным контрактным условиям. Он также отметил, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует, насколько важен доступ к газу "Газпрома".

Словакия, по его словам, всегда признавала экономическую эффективность российского газа. Закупка сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке обходится гораздо дороже, поскольку требует дополнительных затрат на транспортировку, регазификацию и прокачку до конечного пункта.

Эти издержки делают СПГ значительно менее привлекательным и для других европейских стран, пишут  "Известия".

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки. 

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе. 

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются
Красота и стиль
5 модных тенденций в одежде, которые снова возвращаются Аудио 
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Последние материалы
Зачем кошки следят за своими хозяевами? Учёные дали ответ на этот вопрос
Откуда пошёл миф о сыре и кошмарах
Системы безопасности, которые не работают в России, и те, которые спасают жизни
Наша планета под угрозой: как защитить Землю от астероидов
Котлеты получатся сочными и вкусными, если вы добавите к ним такую заправку
Германия насыщает Украину ПВО перед попыткой наступления ВСУ
ЦБ увидел свет в конце инфляционного туннеля
Преимущества и риски присутствия на сервисе при ремонте автомобиля
Секреты успешного выращивания хойи в домашних условиях
Отменить секунду: как климатические изменения меняют наше восприятие времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.