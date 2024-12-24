Эксперт объяснил, почему российский газ — лучшее предложение для Европы в 2024 году

Прекращение транзита российского газа через Украину может нанести серьёзный удар по экономике Евросоюза. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт отметил, что в 2024 году цены на газ на европейском рынке продолжали расти, но "Газпром" оставался наиболее конкурентоспособным поставщиком благодаря особенностям ценообразования. Максимальная загрузка двух оставшихся маршрутов — транзита через Украину и Турецкого потока — подтверждает высокий спрос на российский газ.
Юшков подчеркнул, что российское топливо остаётся востребованным в Европе благодаря выгодным контрактным условиям. Он также отметил, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо демонстрирует, насколько важен доступ к газу "Газпрома".
Словакия, по его словам, всегда признавала экономическую эффективность российского газа. Закупка сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке обходится гораздо дороже, поскольку требует дополнительных затрат на транспортировку, регазификацию и прокачку до конечного пункта.
Эти издержки делают СПГ значительно менее привлекательным и для других европейских стран, пишут "Известия".
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.
Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.
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