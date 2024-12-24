ЦБ увидел свет в конце инфляционного туннеля

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России заявил о формировании условий для замедления инфляции, несмотря на продолжающийся рост цен. Об этом говорится в аналитическом отчете регулятора "Динамика потребительских цен".

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Представители ЦБ отмечают, что усиление жёсткости денежно-кредитной политики создаёт основу для восстановления дезинфляционного процесса. Это должно помочь вернуть инфляцию к целевым показателям, несмотря на сохраняющийся высокий спрос и ускорение роста цен.

В ноябре рост цен увеличился по сравнению с октябрем. Основными факторами ускорения стали подорожание плодоовощной продукции и услуги мобильной связи.

При этом, по словам регулятора, устойчивое инфляционное давление остаётся на максимальном уровне текущего года. Это свидетельствует о том, что внутренний спрос превышает возможности экономики по увеличению объёмов производства товаров и услуг.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

