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В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля

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Экономика

В ноябре 2024 года российские банки зафиксировали рекордный уровень чистой прибыли, который достиг 518 миллиардов рублей. Как отметил Центробанк, это значительное увеличение связано с разовой валютной переоценкой, произошедшей на фоне заметного ослабления рубля.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Если сравнивать с октябрьским показателем в 348 миллиардов рублей, прибыль выросла в 1,5 раза. Вклад в это увеличение в основном внесли положительные изменения в стоимости валютных активов, которые, по расчетам Центробанка, принесли банковскому сектору 140 миллиардов рублей.

В ноябре рубль подешевел к доллару на 9,9%. Особо резкое падение курса наблюдалось в конце месяца, когда США ввели масштабные санкции против Газпромбанка и более чем полусотни других российских финансовых организаций.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль).

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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