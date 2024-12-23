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Россия построит в Мали крупнейший в регионе аффинажный завод

1:27
Экономика

Россия объявила о планах построить крупнейший в Западной Африке аффинажный завод, сообщил посол РФ в Мали Игорь Громыко на пресс-конференции в столице страны Бамако, передает ТАСС.

Флаг Мали
Фото: commons.wikimedia.org by Rgaudin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Мали

Новая глава российско-малийского сотрудничества

По словам Громыко, этот проект станет частью масштабной программы сотрудничества двух стран. "Планируются к реализации проекты по строительству крупнейшего в Западной Африке аффинажного завода, разведке и добыче полезных ископаемых", — отметил посол.

Проект аффинажного завода станет ключевым звеном экономического партнерства России и Мали, направленного на развитие инфраструктуры и добывающих отраслей региона. Такой завод обеспечит переработку драгоценных металлов, что сделает Мали важным экономическим игроком в регионе.

Экономический и политический фундамент

Посол подчеркнул, что совместная работа в экономической сфере дополняется активным политическим диалогом. Это, по его словам, создает прочный фундамент для укрепления российско-малийских отношений.

Почему это важно для региона?

Крупнейший аффинажный завод в Западной Африке обещает стать значимым фактором экономического роста для Мали. Реализация проекта приведет к увеличению рабочих мест, улучшению технологий переработки и укреплению позиций страны на мировом рынке драгоценных металлов.

Уточнения

Мали́ (бамана Mali, ߡߊߟߌ, фр. Mali), официальное название — Респу́блика Мали́ (бамана Mali ka Fasojamana, ߡߊߟߌ ߞߊ ߝߊߛߏߖߊߡߊߣߊ, фр. République du Mali) — государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю.

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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