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Евросоюз планирует создать альтернативу Starlink Илона Маска

2:36
Экономика

Между официальными лицами Евросоюза и Илоном Маском нарастает напряжение.

Спутник
Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник

ЕС профинансирует (6 млрд евро) создание спутниковой сети IRIS2, которая может составить конкуренцию Starlink Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в интервью Pravda. Ru
рассказал, может ли RIS2 стать жизнеспособной альтернативой Starlink в ближайшие годы, реализуются ли подобные проекты Россией и какие на сегодняшний день существуют программы, договоренности между странами по утилизации космического мусора.

По словам эксперта, успехи Евросоюза в космосе достаточно скромны (например, спутниковая система "Галилео"), и несмотря на озвучивание очень амбициозных планов, мало что получалось.

"Вопрос здесь в том, хватит ли у Европейского космического агентства пороху перейти от слов к делу, потому что необходимо собирать, создавать спутники и дальше их выводить в космос каким-то образом. А с учетом того, что у них сейчас нарастание напряжения с Вашингтоном, точнее даже с будущим хозяином Белого дома, про Россию я уже не говорю, то каким образом Евросоюз собирается подпрыгнуть в космос, это задачка", — отметил Парфентьев.

Также эксперт выразил сомнение по поводу того, что сеть будет "чисто европейской", поскольку нужно выводить спутники на геостационар, где на довольно низких орбитах множество других спутников:

"И в американском НАСА, и в нашем "Роскосмосе" могут сказать, что существующие  крупные космические аппараты не смогут нормально пробираться на свои орбиты"

По поводу утилизации космического мусора, по словам Парфентьева, между странами еще со времен полета Гагарина принят ряд международных соглашений и конвенций:

"В Тихом океане есть район для утилизации, который именуется "кладбищем спутников", находится далеко от обитаемых земель".

Также космос не может использоваться в военных целях, ни одно из земных государств не может устанавливать суверенитет над Луной, либо над иным космическим телом, подчеркнул эксперт.

На вопрос, какие проекты реализуются в России в космической отрасли, Парфентьев назвал ГЛОНАСС.

"Космическая отрасль в России — традиционно государственная. Компания Илона Маска — это исключение в современном мире, хотя американцы также имеют сеть GPS, разработанную министерством обороны", — подытожил Урван Парфентьев.

Уточнения

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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