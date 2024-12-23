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Экономика праздников — подарки или деньги важнее

1:53
Экономика

В 1990-х годах молодой ассистент из Йельского университета (США) Джоэл Вальдфогель выдвинул идею о том, что обмен подарками приводит к убыткам, и предложил дарение денег.

Подарок
Фото: pexels.com by Users on Pexels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подарок

Но экономисты и антропологи оспаривают точку зрения Вальдфогеля: теория рационального выбора потребителя уже устарела. Поведенческая экономика и экспериментальная психология акцентируют внимание на важности взаимности. В этом контексте потребители учитывают не только рациональные факторы, но и эмоциональные аспекты и мотивацию. Упакованный подарок может служить знаком привязанности, его ценность выходит за рамки финансовой оценки и включает сентиментальную составляющую.

Иногда удовольствие от процесса дарения превышает радость от получения. Подарки способны вызвать положительные эмоции, такие как улыбка и благодарность, и большинство людей остаются довольны полученными презентами, сообщает ouest-france.fr.

В Европе только каждый седьмой человек сталкивается с неприятным подарком, однако во Франции этот показатель выше. Подарок деньгами встречаются редко — всего один из десяти получает их. Подарочные карты тоже выходят из моды, но они уменьшают вероятность получения нежелательного подарка, хотя требуют визита в магазин, увеличивают время на покупки.

Некоторые подарки могут оказаться забытыми или выброшенными, что вызывает осуждение со стороны сборщиков мусора.

Перепродажа ненужных подарков в интернете стала популярной. Платформы как Rakuten, eBay и Leboncoin реализуют миллионы таких товаров. Благотворительные организации также принимают подарки для дальнейшей передачи.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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