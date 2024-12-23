Рост цен на какао-бобы опережает биткоин и фондовые рынки

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Какао-бобы в 2024 году могут стать лидерами роста цен среди мировых активов, обогнав биткоин и американский фондовый рынок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

По данным MarketWatch, с начала года стоимость какао-бобов выросла более чем в два раза, а 18 декабря цены достигли рекордного уровня — $12,931 тыс. за тонну.

Рост цен продолжается, поскольку 2023/2024 сельскохозяйственный год завершился крупнейшим за 60 лет дефицитом предложения, отмечают аналитики ING.

На закрытии торгов в пятницу цена мартовских фьючерсов составила $11,954 тыс. за тонну, что свидетельствует об увеличении цен примерно в 2,9 раза с начала года. Для сравнения, за тот же период биткоин вырос в 2,3 раза, а индекс S&P 500 прибавил менее 25%.

Основной причиной повышения цен остаются сложные погодные условия в Кот-д’Ивуаре, крупнейшем мировом производителе какао-бобов.

По словам издателя WeatherWealth Джеймса Ромера, рекордно высокая температура мирового океана усугубляет ситуацию с урожаем в Западной Африке, которая уже второй год подряд страдает от экстремальной погоды.

Международная организация какао (ICCO) прогнозирует, что дефицит мирового производства в текущем сельскохозяйственном году составит 478 тыс. тонн. Это связано с сокращением производства на 13,1% и снижением запасов на 26,8% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на значительное удорожание какао-бобов, спрос на этот товар остается стабильно высоким. Управляющий директор Teucrium Джейк Хэнли объясняет это тем, что потребители неохотно отказываются от таких продуктов, как кофе и шоколад.

Неблагоприятная погода и сезонные факторы могут еще больше подтолкнуть цены вверх, особенно в преддверии праздников, когда спрос на шоколад традиционно возрастает, передает "Интерфакс".

На торгах в понедельник мартовские фьючерсы на какао показывали небольшое снижение на 0,5%, но общая тенденция к росту сохраняется.

Уточнения

Бобы какао, или какао-бобы, — миндалевидные семена, содержащиеся в плоде (стручке) шоколадного дерева (Theobroma cacao).



Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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