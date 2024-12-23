Молочный производитель ЭкоНива завершил процесс перехода в российскую юрисдикцию

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа компаний "ЭкоНива", крупнейший производитель сырого молока в России, завершила процесс перехода в российскую юрисдикцию.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоко

Согласно пресс-релизу компании, операционная деятельность и все активы, расположенные на территории РФ, перешли под управление новой структуры — ООО "ЭкоНива". Ранее немецкая головная компания Ekosem-Agrar AG продала свои доли в российских подразделениях, завершив сделку с российской компанией. Все необходимые договоры подписаны, а расчеты за доли завершены на прошлой неделе.

Основными владельцами ООО "ЭкоНива" стали акционеры Ekosem-Agrar AG. Во главе нового холдинга стоит Штефан Дюрр, основатель компании и гражданин РФ, передает "Интерфакс".

В пресс-релизе подчеркивается, что реорганизация была вызвана глобальной геополитической нестабильностью, которая сделала невозможной работу компании в формате российско-немецкой структуры. Переход в российскую юрисдикцию обеспечил непрерывность работы и дальнейшее развитие бизнеса.

В рамках сделки также планируется завершение реструктуризации корпоративных облигаций германской компании. Бумаги серий 2012/2027 и 2019/2029 будут выкуплены специализированной компанией (SPV) по цене 300 евро за облигацию. Завершение процедуры ожидается в ближайшие недели.

Группа компаний "ЭкоНива" была основана в 1994 году Штефаном Дюрром и сегодня управляет активами в 13 регионах России, включая Воронежскую, Московскую, Новосибирскую области и другие. Ключевым направлением бизнеса остается производство сырого молока: в 2023 году объем составил 1,26 млн тонн. В активе компании 42 современных животноводческих комплекса, а также четыре завода по переработке молока.

Помимо молочной продукции, "ЭкоНива" занимается мясным и племенным скотоводством, растениеводством, семеноводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших собственников сельскохозяйственных земель с общим объемом владений в 632,4 тысячи гектаров.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.



Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



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