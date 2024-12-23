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Стратегическое партнёрство — как Китай и Казахстан развивают зерновую отрасль

2:08
Экономика

В 2024 году урожайность пшеницы в Китае составила 706,5 млн тонн, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Это первый случай, когда объем собранной пшеницы превысил отметку в 700 млн тонн. Производство риса, ячменя и кукурузы также увеличилось, в то время как картофельный урожай вырос на 1,5%. Площадь посевов в Китае возросла до 119 млн гектаров, что на 0,3% больше относительно прошлого года. Этот фактор способствовал достижению рекордного урожая. 

В 2023 году страны пережили стихийные бедствия, что привело к увеличению импорта зерна из-за границы. В 2024 году, наоборот, погодные условия были благоприятными, что обеспечило рекордные результаты по урожаю. Но несмотря на установление рекордов по урожайности, Китай продолжает оставаться крупным импортером зерна. В 2025 году планируется закупить 10,4 млн тонн пшеницы за границей.

В 2023 году Казахстан значительно увеличил экспорт зерна в Китай до 1,43 млн тонн, что составляет рост в 5,5 раз по сравнению с 2022 годом. В 2024 году экспорт из Казахстана в Китай достиг отметки в 1,6 млн тонн, однако задержки на границе требуют решения. Поэтому Казахстан рассматривает возможность переработки зерна на своей территории с дальнейшей поставкой готовой продукции в Китай. "Продовольственная контрактная корпорация" намерена увеличить объем поставок зерна в Китай до 2 млн тонн. Китайские инвесторы проявляют интерес к сотрудничеству с "Продовольственной контрактной корпорацией", сообщает inbusiness. kz.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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