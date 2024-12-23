Как издание из США манипулирует фактами после атаки сил ВСУ на Новошахтинский завод нефтепродуктов

Согласно поступившей информации, силы ВСУ провели атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области трижды в текущем году. Об этом пишет EADaily.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Последний удар был совершен 18 декабря, когда атаки дронов повредили одну из установок первичной переработки нефти и один из резервуаров с топливом.

Данные о последствиях этого инцидента были опубликованы в американском издании Newsweek, который оценил ущерб завода в 1,5 миллиона тонн сырья и готовой продукции, что, по их информации, составляет стоимость в 540 миллионов долларов.

Однако такие цифры вызвали недоумение у экспертов. Сергей Вакуленко из берлинского Центра Карнеги отметил, что фактический объем резервуарного парка завода не превышает 200 тысяч кубометров, что ставит под сомнение информацию, приведенную в публикации. Он задался вопросом о том, на каких данных основаны подобные оценки Newsweek, и иронично добавил, что издание завысило уровень ущерба как минимум в 400 раз.

Вакуленко отметили, что для того, чтобы понять необоснованность таких оценок, вовсе не обязательно быть экспертом в области нефтепереработки; достаточно лишь применять элементарное здравое мышление. Это подчеркивает важность критического восприятия информации, особенно в условиях, когда данные об угрозах и последствиях войны могут сильно искажаться и использоваться в пропагандистских целях.

Данная ситуация свидетельствует о том, как СМИ могут манипулировать фактами и вызывать тревожное настроение в обществе, используя недостоверные или преувеличенные данные.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту





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