Энергетическая напряженность — Приднестровье выступает против планов Молдавии по ГРЭС

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Приднестровье намерено защищать молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании "Интер РАО", в случае попытки силового захвата со стороны властей Молдавии.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил депутат Верховного совета непризнанной республики Андрей Сафонов.

Он прокомментировал недавнее заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), согласно которому президент Молдавии Майя Санду планирует организовать военную операцию в Приднестровье.

Сафонов подчеркнул, что на фоне информации из СВР становится очевидным, что власти Молдавии сознательно тормозят переговоры с "Газпромом" по вопросам поставок российского газа в Молдавию и Приднестровье.

Он также указал на отказ Кишинева обращаться к Москве и Киеву для продолжения транзита газа через Украину. Это заявление поддерживается тем фактом, что Молдавия отозвала свою подпись под обращением, подписанным рядом других европейских стран, включая Словакию, Венгрию и Италию, с призывом продолжить транзит газа из России через Украину.

Уточнения

ГРЭС — государственная районная электростанция.



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