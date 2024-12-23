Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Лазарев вспомнил о бешенном успехе дуэта с Владом Топаловым
Рассказываем, как вырастить имбирь в домашних условиях
Женщина требует денег от школы и других родителей за буллинг её ребёнка
Старый метод борьбы с грызунами, о котором все забыли
Могут даже расстрелять. Как в ВСУ расправляются с алкоголиками?
Врач назвала нехватку солнца причиной дефицита гормона счастья
Эксперты рассказали, как часто надо чистить зубы собаке
Лосось по-итальянски: рецепт от диетолога Королевой к праздничному столу
5 шагов к успешной продаже квартиры с ипотечным кредитом

Подарки от Деда Мороза на бюджете — как организовать новогодние ожидания детей без высоких финансовых потерь

3:29
Экономика

Финансовые проблемы под Новый год могут стать настоящим испытанием для многих семей с детьми. Это может быть связано с различными факторами, такими как рост цен на товары и услуги, снижение доходов или непредвиденные расходы.

Дед Мороз
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дед Мороз

В результате родители могут испытывать чувство тревоги, беспокойства из-за того, что не могут купить детям дорогие подарки. В такой ситуации важно помнить: главное — не стоимость подарка, а внимание и любовь, которые вкладываются в его выбор.

О том, с какими трудностями сталкиваются родители при выборе подарка, как правильнее организовать запросы ребенка в письме Деду Морозу и что желают чаще всего дети под Новый год, рассказала в интервью Pravda. Ru семейный психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова.

Безусловно, дети верят во "всемогущество Деда Мороза". Однако некоторые родители финансово ограничены, и не всегда могут купить то, что хочется ребенку.

"Всемогущество родителей, в отличие от Деда Мороза, имеет границы. Что можно сделать родителям? Подкорректировать запросы ребенка. Сообщить, к примеру, что будет подарок от Деда Мороза и от родителей. В таком случае ребенок понимает, какие возможности у родителей. Он сопоставляет и просит у "всемогущего" то, что родители не могут подарить", — сказала Морозова.

Что делать, если в родительском кошелке нет средств, чтобы приобрести то, о чем написано в письме Деду Морозу?

"Тут можно включиться в игру с ребенком. Дед Мороз в ответном письме пишет, почему он не сможет исполнить желание — здесь важно родителям составить тактичное объяснение", — подчеркнула эксперт.

Психолог также назвала самые частые ошибки со стороны родителей:

  • попытка откупиться подарками — самая большая родительская ошибка;
  • настаивать "закажи это".

По мнению эксперта, запросы ребенка в какой-то степени являются подсказками для родителей — не перегнули ли они где-то в воспитании. Порой доверительный разговор с ребенком, при котором в тактичной форме родители объясняют, какой подарок будет полезным для развития его способностей, лучше.

"Если родитель знает, чем увлекается, интересуется ребенок, то можно в письме Деду Морозу об этом упомянуть. Важно, чтобы подарок подкрепил какой-нибудь талант ребенка. Однако не забывать при этом также о самостоятельном выборе ребенка.

Чтобы не получилось, как в анекдоте, где студент, сын нового русского, жалуется отцу в письме:
— Меня тут никто не любит, мне стыдно выделяться, потому что все ездят на автобусе, а я на БМВ.
Через неделю приходит чек с бешеной суммой денег и телеграмма:
— Вася, не позорь нас, купи себе автобус и будь как все!".

Поэтому важно понять, что действительно нужно ребенку", — отметила эксперт.

Трендом, по словам эксперта, в цифровом мире остаются гаджеты. На второй позиции — мягкие игрушки, конструкторы. Также чаще дети просят то, что им нравится, позволит им выйти на новый уровень.

Новый год — время чудес и волшебства, которое мы создаем сами. Даже без дорогих подарков можно сделать этот праздник незабываемым для своих детей, подытожила Наталья Морозова.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Школьное питание. Как вкусно и безопасно накормить детей в России Дмитрий Плотников Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранителям
Пять случаев, когда авто пора продавать
YouTube оказался практически полностью заблокированным в России
Этих собак лучше не содержать дома: опубликован список
Изменение цвета глаз: как модный тренд может закончиться трагедией
Маленький санузел: как сделать его удобным и стильным
Как вырастить крупный лук: простые секреты успеха
Сажаем перец: три ключевых правила для успешного урожая
Ксения Бородина закатила роскошный праздник в честь дня рождения дочери
Декоратор перечислила способы дешево украсить дом к Новому году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.