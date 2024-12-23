Подарки от Деда Мороза на бюджете — как организовать новогодние ожидания детей без высоких финансовых потерь

3:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовые проблемы под Новый год могут стать настоящим испытанием для многих семей с детьми. Это может быть связано с различными факторами, такими как рост цен на товары и услуги, снижение доходов или непредвиденные расходы.

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дед Мороз

В результате родители могут испытывать чувство тревоги, беспокойства из-за того, что не могут купить детям дорогие подарки. В такой ситуации важно помнить: главное — не стоимость подарка, а внимание и любовь, которые вкладываются в его выбор.

О том, с какими трудностями сталкиваются родители при выборе подарка, как правильнее организовать запросы ребенка в письме Деду Морозу и что желают чаще всего дети под Новый год, рассказала в интервью Pravda. Ru семейный психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова.

Безусловно, дети верят во "всемогущество Деда Мороза". Однако некоторые родители финансово ограничены, и не всегда могут купить то, что хочется ребенку.

"Всемогущество родителей, в отличие от Деда Мороза, имеет границы. Что можно сделать родителям? Подкорректировать запросы ребенка. Сообщить, к примеру, что будет подарок от Деда Мороза и от родителей. В таком случае ребенок понимает, какие возможности у родителей. Он сопоставляет и просит у "всемогущего" то, что родители не могут подарить", — сказала Морозова.

Что делать, если в родительском кошелке нет средств, чтобы приобрести то, о чем написано в письме Деду Морозу?

"Тут можно включиться в игру с ребенком. Дед Мороз в ответном письме пишет, почему он не сможет исполнить желание — здесь важно родителям составить тактичное объяснение", — подчеркнула эксперт.

Психолог также назвала самые частые ошибки со стороны родителей:

попытка откупиться подарками — самая большая родительская ошибка;

настаивать "закажи это".

По мнению эксперта, запросы ребенка в какой-то степени являются подсказками для родителей — не перегнули ли они где-то в воспитании. Порой доверительный разговор с ребенком, при котором в тактичной форме родители объясняют, какой подарок будет полезным для развития его способностей, лучше.

"Если родитель знает, чем увлекается, интересуется ребенок, то можно в письме Деду Морозу об этом упомянуть. Важно, чтобы подарок подкрепил какой-нибудь талант ребенка. Однако не забывать при этом также о самостоятельном выборе ребенка. Чтобы не получилось, как в анекдоте, где студент, сын нового русского, жалуется отцу в письме:

— Меня тут никто не любит, мне стыдно выделяться, потому что все ездят на автобусе, а я на БМВ.

Через неделю приходит чек с бешеной суммой денег и телеграмма:

— Вася, не позорь нас, купи себе автобус и будь как все!". Поэтому важно понять, что действительно нужно ребенку", — отметила эксперт.

Трендом, по словам эксперта, в цифровом мире остаются гаджеты. На второй позиции — мягкие игрушки, конструкторы. Также чаще дети просят то, что им нравится, позволит им выйти на новый уровень.

Новый год — время чудес и волшебства, которое мы создаем сами. Даже без дорогих подарков можно сделать этот праздник незабываемым для своих детей, подытожила Наталья Морозова.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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