Япония выступает против монополии Google

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская Комиссия по справедливой торговле (FTC) планирует вынести предписание Google о прекращении антиконкурентной деятельности из-за нарушений антимонопольного законодательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Noah_Loverbear, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Google Campus Mountain View California - panoramio

Японская антимонопольная служба выяснила, что американская корпорация заставила производителей смартфонов устанавливать своё поисковое приложение, сообщает ряд СМИ.

Таким образом, Google станет первым американским технологическим гигантом, получившим предписание от Федеральной торговой комиссии о прекращении противоправных действий.

FTC уведомила Google о своих намерениях и примет окончательное решение после получения комментариев от компании.

Согласно источникам, Google заключила контракты с производителями смартфонов на базе операционной системы Android, обязывая их размещать приложения Google Search и Google Chrome на главных экранах взамен на разрешение устанавливать собственные магазины приложений.

Кроме того, компания подписала соглашения с производителями смартфонов, по которым она будет выплачивать им часть дохода от платной поисковой рекламы при условии, что они не установят конкурирующие поисковые приложения.

В октябре прошлого года FTC начала антимонопольное расследование в отношении Google, а в апреле этого года впервые применила административные меры к компании за её деятельность в области цифровой рекламы.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.





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