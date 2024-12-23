Словакия угрожает конфликтом Украине из-за транзита газа в ЕС

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

ЕС в условиях предстоящей остановки транзита российского газа через Украину активно ищет альтернативных поставщиков.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

В октябре Евросоюз впервые начал импортировать газ из Мексики, а также возобновил закупки у Египта и Индонезии.

Однако такие альтернативные поставки, по словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, будут нестабильными и могут привести к росту цен на голубое топливо.

"Найти альтернативу российскому газу можно. Объёмы поставок в масштабах Европы не очень большие. Но в любом случае это дыра в балансе. Её можно замещать ускорением отбора из ПХГ, которые уже и так быстро опустошаются, что создаёт определённые риски стабильного газоснабжения во второй части отопительного сезона. Другая опция – увеличение импорта СПГ, что сопряжено с дополнительными расходами из-за более высокой цены и необходимости перестраивать логистику. Цены при прочих равных вырастут, при том что они и так в 2–3 раза выше обычных", – подчеркнул эксперт.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Украину о возможном серьезном конфликте, если она не обеспечит транзит газа в Европу, предназначенного для Братиславы, передает "Абзац"

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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