Сахатранснефтегаз запускает строительство газопровода для повышения энергетической эффективности

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возведение газопровода-отвода "Накынский поток", который протянется на 160 километров от Среднетюнгского газоконденсатного месторождения в Вилюйском районе к объектам Нюрбинского горно-обогатительного комбината, продолжается.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Работы выполняются согласно утвержденному графику, сообщает ulus.media со ссылкой на пресс-службу компании "Сахатранснефтегаз".

Генеральный директор компании отметил, что работы стартовали в октябре 2023 года с первой сварки стыка.

Это стало возможным благодаря тендеру и подписанному контракту между газовой компанией и ООО "Якутская генерирующая компания" (часть группы АЛРОСА), направленному на повышение эффективности энергоснабжения Накынской производственной площадки.

Будет построена современная газопоршневая электростанция, работающая на природном газе. Это не только повысит эффективность самого комбината, но и обеспечит сохранение экологического баланса в окружающей среде производственных объектов.

Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.





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