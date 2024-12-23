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Какие регионы России лидируют в социально-экономическом развитии

1:08
Экономика

В итоговом рейтинге регионов России, составленном РИА Новости, обе столицы страны и Московская область заняли высокие позиции, отражая общую социально-экономическую ситуацию в различных субъектах.

Рейтинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рейтинг

В то же время, самые низкие места в этом списке занимают Ингушетия и Тува.

Исследование представило "Итоговый рейтинг регионов", который позволяет тщательно оценить положение каждого региона на основе их мест в ключевых рейтингах, касающихся основных аспектов социального и экономического развития субъектов Федерации, опубликованных в 2024 году.

В первую десятку также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан.

Эти регионы проявили себя лидерами в большинстве значимых рейтингов, выпущенных РИА Новости в текущем году, и в основном находились в числе первых двадцати.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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