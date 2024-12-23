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Дедолларизация идёт полным ходом! Молдавия решила перейти на евро

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Экономика

С января 2025 года Молдавия перейдёт на евро в качестве основной валюты для установления официального курса молдавского лея, сообщила глава Национального банка республики (НБМ) Анка Драгу.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Этот шаг, по её словам, принесёт значительные экономические преимущества, а выгода от обменных операций может превысить €10 млн.

Он будет достигнут за счёт увеличения ликвидности евро на внутреннем рынке и уменьшения разницы между курсами покупки и продажи валюты.

"С 2 января мы переходим на евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея и резервов НБМ", — приводит слова Драгу РИА Новости.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны».

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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