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Трамп хочет разрушить энергетическую политику Байдена за один день

0:53
Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в первый день своего пребывания на посту отменит все энергетические ограничения, введённые действующим президентом Джо Байденом.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Он заявил, что подпишет указ, который отменит все ограничения на производство энергии, а также завершит мандат на использование электромобилей и запрет на экспорт природного газа, введённые Байденом.

Кроме того, Трамп пообещал вновь открыть Национальный Арктический заповедник на Аляске для добычи нефти и газа.

"В первый же день я подпишу указы, чтобы отменить все ограничения Байдена на производство энергии, положить конец его безумному мандату на использование электромобилей, покончить с его запретом на экспорт природного газа", — заявил политик на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона).

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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