Банк Intesa Sanpaolo вводит ограничения на евро-платежи

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo прекращает прием евро-платежей от российских банков, за исключением своей дочерней компании в России – "Интезы".

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сотрудники в офисе

Об этом "Интеза" уведомила своих клиентов и контрагентов в декабре, как сообщили источники из двух российских банков в интервью "Ведомостям".

Представители Intesa в Милане подтвердили юридической фирме О2 Consulting информацию о принятом решении, сообщила управляющий партнер Ольга Сорокина. Также эту информацию подтвердил Андрей Гусев, управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star. Первым о решении Intesa сообщил Telegram-канал MarketOverview.

С 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo планирует изменить условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка.

Согласно сообщению "Интезы", с которым ознакомились "Ведомости", платежи в евро будут разрешены только для коммерческих транзакций между счетами в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних банках и учреждениях, расположенных на территории Италии.

В сообщении также подчеркивается необходимость учитывать данную информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски их возможного отказа.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



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