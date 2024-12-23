Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему владельцев не допускают в отделение Блок интенсивной терапии?
Глаза могут предупредить о раке лёгких: названы симптомы
Выяснилось, рецепты приготовления каких блюд чаще всего искали россияне в 2024 году
Надоело старое зеркало? Попробуйте эти варианты и все гости умрут от зависти
Теория испарения чёрных дыр: решён ли парадокс Хокинга
Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет
Как выбрать витаминную косметику для лица и получить здоровую, сияющую кожу?
Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак
Эффективные методы разжигания костра зимой: секреты успешных хозяев

Банк Intesa Sanpaolo вводит ограничения на евро-платежи

1:22
Экономика

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo прекращает прием евро-платежей от российских банков, за исключением своей дочерней компании в России – "Интезы".

Сотрудники в офисе
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сотрудники в офисе

Об этом "Интеза" уведомила своих клиентов и контрагентов в декабре, как сообщили источники из двух российских банков в интервью "Ведомостям".

Представители Intesa в Милане подтвердили юридической фирме О2 Consulting информацию о принятом решении, сообщила управляющий партнер Ольга Сорокина. Также эту информацию подтвердил Андрей Гусев, управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star. Первым о решении Intesa сообщил Telegram-канал MarketOverview.

С 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo планирует изменить условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка.

Согласно сообщению "Интезы", с которым ознакомились "Ведомости", платежи в евро будут разрешены только для коммерческих транзакций между счетами в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних банках и учреждениях, расположенных на территории Италии.

В сообщении также подчеркивается необходимость учитывать данную информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски их возможного отказа.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР
Авиация
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР Аудио 
Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме от ТНТ
Российский шоу-бизнес
Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме от ТНТ Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Выяснилось, рецепты приготовления каких блюд чаще всего искали россияне в 2024 году
Надоело старое зеркало? Попробуйте эти варианты и все гости умрут от зависти
Теория испарения чёрных дыр: решён ли парадокс Хокинга
Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет
Как выбрать витаминную косметику для лица и получить здоровую, сияющую кожу?
Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак
Банк Intesa Sanpaolo вводит ограничения на евро-платежи
Эффективные методы разжигания костра зимой: секреты успешных хозяев
Этот сорт томатов выдерживает даже суровую погоду
Тайны многовековых гробниц: что скрывает церковь во Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.