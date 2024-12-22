Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновлены

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, приостановленные 19 декабря, возобновлены. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

"Транспортировка сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновлена. Энергоснабжение Венгрии безопасно", — написал Сийярто.

Согласно источникам Reuters, причиной остановки стала техническая неисправность на насосной станции в городе Унеча Брянской области.

Трубопровод "Дружба" является ключевым каналом поставок нефти в Европу. Южная ветка обеспечивает Венгрию, Словакию и Чехию, тогда как по северной ветке нефть из Казахстана поступает в Польшу и Германию.

Венгерская компания MOL ранее заявляла, что перебои с поставками не создадут угрозы для энергобезопасности страны.

Кроме того, в начале декабря Чехия также сталкивалась с кратковременной приостановкой поставок нефти по "Дружбе". С 4 по 6 декабря прокачка нефти была прекращена, однако причины тогда не уточнялись. Российский оператор "Транснефть" утверждал, что трубопровод работал в штатном режиме.

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Уточнения

Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов.



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