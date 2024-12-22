Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновлены

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, приостановленные 19 декабря, возобновлены. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.
"Транспортировка сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновлена. Энергоснабжение Венгрии безопасно", — написал Сийярто.
Согласно источникам Reuters, причиной остановки стала техническая неисправность на насосной станции в городе Унеча Брянской области.
Трубопровод "Дружба" является ключевым каналом поставок нефти в Европу. Южная ветка обеспечивает Венгрию, Словакию и Чехию, тогда как по северной ветке нефть из Казахстана поступает в Польшу и Германию.
Венгерская компания MOL ранее заявляла, что перебои с поставками не создадут угрозы для энергобезопасности страны.
Кроме того, в начале декабря Чехия также сталкивалась с кратковременной приостановкой поставок нефти по "Дружбе". С 4 по 6 декабря прокачка нефти была прекращена, однако причины тогда не уточнялись. Российский оператор "Транснефть" утверждал, что трубопровод работал в штатном режиме.
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Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов.
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