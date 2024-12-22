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BMW выявила нарушения в экспорте автомобилей в Россию

0:53
Экономика

Германский автопроизводитель BMW заявил о выявлении нарушений, связанных с поставками автомобилей в Россию в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на заявление компании.

BMW steering wheel (Unsplash)
Фото: commons.wikimedia.org by Mason Jones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BMW steering wheel (Unsplash)

Согласно информации, нарушения были обнаружены в ходе внутренних проверок, после чего BMW ужесточила контроль над экспортом автомобилей. В результате концерн приостановил дальнейшие продажи машин, которые могли быть связаны с обходом санкционных ограничений.

"BMW Group приняла решение прекратить продажу автомобилей и уволить сотрудников, ответственных за данные нарушения", — цитирует агентство заявление компании.

Также сообщается, что BMW активно предпринимает меры, чтобы предотвратить любые попытки экспорта своих автомобилей в Россию.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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