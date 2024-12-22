Аэропорт Магадана открывает новые горизонты

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Строительство нового здания аэропорта Магадана (Сокол) завершилось досрочно, с выполнением всех работ быстро и эффективно.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт

Об этом губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил президенту России Владимиру Путину во время открытия терминала через видеосвязь.

Инвесторы, представляющие холдинг "Новопорт", а также партнеры "Аэропорты регионов", ВЭБ.РФ и Сбербанк, вложили в проект почти 12 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Архитектурный стиль и внутреннее оформление терминала отражают уникальные черты природы и богатства региона.

Само здание выполнено в "воздушном" стиле, преимущественно из стекла и в золотых оттенках.

В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличилась с 10,2 тыс. кв. м до 14,4 тыс. кв. м.

Теперь этот аэропорт готов обслуживать самолеты средней и большой вместимости. Терминал оборудован современными аэропортовыми системами, двумя телетрапами и пятью выходами на посадку, обеспечивая пропускную способность до 800 пассажиров в час или около 1 миллиона пассажиров в год.

Уточнения

Термина́л (англ. terminal «предел, конец, конечный») — транспортных сетях терминал — пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки грузов, а также их буферного накопления.



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