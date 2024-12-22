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Япония планирует развивать геотермальную энергетику

1:41
Экономика

Япония располагает богатыми геотермальными ресурсами.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Согласно данным Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC), которая курирует развитие геотермальной энергетики, страна занимает третье место в мире по потенциальным запасам этого ресурса, уступая лишь США и Индонезии. Оценки показывают, что запасы Японии эквивалентны примерно 23 ядерным реакторам, сообщает The Japan Times.

Идея использования геотермальной энергии для выработки электроэнергии в Японии не является новой: первая геотермальная электростанция начала свою работу в 1919 году в курортном городе Беппу, расположенном в префектуре Оита. 

Тем не менее, несмотря на давнюю историю и значительный потенциал, геотермальная энергетика составила всего 0,3% от общего объёма энергопотребления в финансовом году, начавшемся в апреле 2023 года, как указано в отчёте министерства промышленности, опубликованном в этом месяце.

Для сравнения: солнечная энергия составила 9,8%, гидроэнергия — 7,6%, а наземная и морская ветряная энергия — 1,1%. В 2023 году Япония заняла 10-е место по установленной мощности геотермальных электростанций согласно мнению ThinkGeoEnergy, отраслевого информационного бюллетеня. США занимают первое место с показателем 3900 МВт (3,9 ГВт).

Уточнения

Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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